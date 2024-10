Buy für Daimler Truck-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers dürften einen Auftragsrückgang belegen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Wie die Konkurrenten dürfte das Unternehmen aber an seinen Preisen festhalten.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:21 Uhr 1,2 Prozent auf 34,21 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 60,77 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200 636 Daimler Truck-Aktien. Das Papier gewann auf Jahressicht 2024 5,4 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 08:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.