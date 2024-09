Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende freundlich

Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent stärker bei 18 431,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,753 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,424 Prozent auf 18 379,52 Punkte an der Kurstafel, nach 18 301,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 353,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 484,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 09.08.2024, bei 17 722,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 557,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der DAX mit 15 740,30 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,91 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 990,78 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6,23 Prozent auf 252,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,19 Prozent auf 24,60 EUR), Deutsche Bank (+ 2,47 Prozent auf 15,03 EUR), QIAGEN (+ 1,93 Prozent auf 40,96 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,80 Prozent auf 209,70 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil adidas (-3,04 Prozent auf 214,00 EUR), Daimler Truck (-0,96 Prozent auf 30,96 EUR), Siemens Healthineers (-0,87 Prozent auf 50,10 EUR), Bayer (-0,80 Prozent auf 28,68 EUR) und BMW (-0,72 Prozent auf 77,64 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 993 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 222,475 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,55 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at