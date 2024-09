XETRA-Handel: LUS-DAX liegt letztendlich im Plus

Zum Handelsende tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,24 Prozent höher bei 18 467,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 483,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 333,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 753,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 539,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 15 735,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,29 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 993,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6,23 Prozent auf 252,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,19 Prozent auf 24,60 EUR), Deutsche Bank (+ 2,47 Prozent auf 15,03 EUR), QIAGEN (+ 1,93 Prozent auf 40,96 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,80 Prozent auf 209,70 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil adidas (-3,04 Prozent auf 214,00 EUR), Daimler Truck (-0,96 Prozent auf 30,96 EUR), Siemens Healthineers (-0,87 Prozent auf 50,10 EUR), Bayer (-0,80 Prozent auf 28,68 EUR) und BMW (-0,72 Prozent auf 77,64 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 993 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 222,475 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,55 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at