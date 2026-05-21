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21.05.2026 06:31:29
BW Offshore legte Quartalsergebnis vor
BW Offshore hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 1,26 NOK. Im letzten Jahr hatte BW Offshore einen Gewinn von 3,76 NOK je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,42 Prozent auf 1,27 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,70 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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