Byc: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Byc lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1024,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 981,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,29 Prozent auf 49,23 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2367,00 KRW. Im Vorjahr waren 2205,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 163,17 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 165,21 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at