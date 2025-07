BYD-Aktie im Aufwärtstrend - Expansion als Kurstreiber

• BYD-Aktie im Aufwärtstrend• Analysten loben internationale Expansion• Preisdruck im chinesischen Heimatmarkt bleibt

Schon seit Wochen befindet sich die BYD-Aktie in Hongkong im Aufwärtstrend. Die 5-Tages-Performance von plus 7,75 Prozent und der beeindruckende Jahresgewinn von 50,11 Prozent seit Anfang 2025 unterstreichen die Stärke des Papiers in einem ansonsten volatilen Marktumfeld.

Globale Expansionsstrategie als Wachstumstreiber

Laut wallstreetONLINE setzt BYD verstärkt auf internationale Märkte, um dem intensiven Preiskampf im chinesischen Heimatmarkt entgegenzuwirken. Besonders in Brasilien kann der Konzern aktuell noch von günstigen Importbedingungen mit reduzierten Zollsätzen profitieren. Die Auslieferungszahlen chinesischer Elektrofahrzeuge steigen dort kontinuierlich an, was BYD neue Absatzpotenziale erschließt.

Allerdings werfen Marktbeobachter bereits einen vorsichtigen Blick auf die zweite Jahreshälfte. Wie Finanztrends.de berichtet, werden in Brasilien schrittweise Zollerhöhungen erwartet, die mittelfristig die Gewinnmargen des Unternehmens belasten könnten. Investoren sollten diese Entwicklung im Auge behalten, da sie die Expansionsstrategie von BYD beeinflussen könnte.

Preiskampf im Heimatmarkt bleibt Herausforderung

Während die internationale Expansion Früchte trägt, bleibt der aggressive Preiskampf auf dem chinesischen E-Automarkt ein Belastungsfaktor. Die Konkurrenz durch etablierte Hersteller und neue Markteinsteiger zwingt BYD zu Preiszugeständnissen, was den Margendruck erhöht. Die Strategie, diesen Druck durch Wachstum in ausländischen Märkten auszugleichen, scheint jedoch aktuell aufzugehen.

Technische Signale deuten auf weiteres Potenzial

Die kürzliche Überschreitung der 100-Tage-Linie könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen. Charttechniker sehen in dieser Entwicklung ein klares Kaufsignal. Der seit Mitte Juli etablierte Aufwärtstrend gewinnt damit an Dynamik und könnte weitere Investoren anlocken, die auf den fahrenden Zug aufspringen wollen.

Am heutigen Donnerstag zeigten sich die Papiere allerdings letztlich 0,97 Prozent schwächer bei 132,10 Hongkong-Dollar.

Redaktion finanzen.at