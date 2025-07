BYD, CATL und BHP arbeiten zusammen: Bergbau wird elektrisch - BYD-Aktie legt zu

• BYD-Tochter FinDreams Battery und CATL unterzeichnen Absichtserklärungen mit BHP• Fokus auf Batterie- und Schnellladelösungen für Bergbautechnik• Ziel: Elektrifizierung und Reduzierung der CO2-Emissionen in der Rohstoffindustrie

Nachhaltigkeit im Fokus

Der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit macht auch vor der Schwerindustrie nicht halt: Mit einer neuen strategischen Partnerschaft wollen die chinesischen Batteriehersteller BYD und CATL und der australische Bergbaukonzern BHP die Elektrifizierung im Bergbau beschleunigen. Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, haben sowohl die BYD-Tochter FinDreams Battery als auch CATL jeweils ein Memorandum of Understanding (MoU), also eine Absichtserklärung, mit BHP unterzeichnet. Ziel ist es, die Dekarbonisierung in der Rohstoffgewinnung deutlich voranzutreiben.

Batteriesysteme und Schnellladeinfrastrukturen

Im Zentrum der Zusammenarbeit stehen neue Batteriesysteme und Schnellladeinfrastrukturen für den Einsatz in besonders energieintensiven Bereichen wie Schwerlastfahrzeugen und Lokomotiven, wie etwa IT-Times berichtet. Diese Technologien sollen helfen, die bislang stark dieselabhängige Branche schrittweise zu elektrifizieren - ein Schlüssel zur Reduktion klimaschädlicher Emissionen im industriellen Maßstab.

Ambitionierte Ziele

BHP zählt zu den größten Rohstoffkonzernen der Welt und hat sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Die Kooperation mit den beiden führenden chinesischen Batterieherstellern soll nun neue Impulse für die praktische Umsetzung liefern.

Die Partner sehen das Projekt als Startpunkt für eine breitere Transformation im globalen Bergbau. Durch den Einsatz moderner Batterietechnik könnten nicht nur CO2-Emissionen reduziert, sondern auch Betriebskosten gesenkt und Arbeitsbedingungen verbessert werden. "Diese strategische Partnerschaft markiert einen weiteren Fortschritt bei BHPs Bemühungen, die Treibhausgasemmissionen unserer Betriebe zu reduzieren und weitere Entwicklungen im globalen Rohstoffsektor zu unterstützen", zitiert Reuters BHPs Chief Procurement Officer Rashpal Bhatti.

BYD-Aktie springt an

Anleger reagierten erfreut auf die angekündigte Partnerschaft: In Hongkong legt die BYD-Aktie am heutigen Dienstag zeitweise um 2,24 Prozent zu auf 123,10 Hongkong-Dollar. Das BHP-Papier schloss derweil zuletzt an der Heimatbörse in Sydney 0,86 Prozent schwächer bei 39,39 AUD.

Redaktion finanzen.at