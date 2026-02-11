Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
11.02.2026 06:24:52
ByteDance developing AI chip, in manufacturing talks with Samsung: sources
Global tech giants have developed their own AI chips to reduce reliance on NvidiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 805,00
|0,32%
|Samsung
|178 600,00
|6,44%
|Samsung ADRs
|1 842,00
|5,26%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|122 100,00
|5,17%
|Samsung GDRS
|2 630,00
|3,95%
