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10.08.2026 06:31:29
C&G SYSTEMS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
C&G SYSTEMS hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 14,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,43 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,11 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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