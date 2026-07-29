C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|
29.07.2026 23:45:20
C.H. Robinson Q2 Profit Rises
(RTTNews) - C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) on Wednesday reported an increase in profit for the second quarter, as revenues rose driven by higher pricing across its transportation services.
Second-quarter net income increased 22.5% to $186.8 million or $1.56 per share from $152.5 million or $1.26 per share a year earlier. Adjusted earnings were $1.61 per share, up from $1.29 per share last year.
Total revenues rose 19.3% to $4.93 billion from $4.14 billion in the prior-year quarter. Revenue growth was primarily driven by higher pricing in our truckload, less than truckload ("LTL"), air and ocean services.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
|
28.07.26
|Ausblick: CH Robinson Worldwide präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26