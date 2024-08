C V D Equipment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

C V D Equipment lud am 13.08.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

C V D Equipment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 6,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at