Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
|
07.08.2026 22:47:01
C3.ai vs. Applied Digital: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Buy in 2026?
The artificial intelligence revolution offers two distinct paths, software or the hardware that powers it. Choosing between C3.ai (NYSE:AI) and Applied Digital (NASDAQ:APLD) depends on your appetite for risk.C3.ai specializes in providing enterprise-grade software that helps businesses deploy AI at scale. Applied Digital focuses on the physical side, building the high-performance data centers needed for intensive computing. While both companies aim to capitalize on the AI boom, they operate in different niches, offering unique risk profiles for investors.C3.ai operates among tech stocks by selling the C3 Agentic AI Platform to help large organizations deploy artificial intelligence applications. The company relies on strategic partnerships with major names, such as Baker Hughes and Microsoft, to serve as sales channels to reach global industrial and cloud customers. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as a handful of large contracts currently drive the majority of its total revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shs
|
09.06.26
|Applied Digital-Aktie zieht stark an: Milliarden-Mietvertrag abgeschlossen und Kapitalmaßnahme angekündigt (finanzen.at)
|
07.04.26
|Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.03.26
|Erste Schätzungen: Applied Digital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Applied Digital Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 170,00
|1,83%
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|25,42
|1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.