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WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

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13.08.2026 05:56:01

C3.ai vs. CrowdStrike: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

As enterprises race to adopt artificial intelligence (AI) solutions, investors must choose between specialized tool builders and established platform defenders. Choosing between C3.ai (NYSE:AI) and CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) requires weighing massive growth potential against financial stability.C3.ai provides a platform for building enterprise-scale AI applications, targeting industries such as energy and defense. CrowdStrike offers a unified security platform designed to stop data breaches using automated threat detection. Both companies sit at the intersection of high-growth software and the evolving demands of modern digital infrastructure.C3.ai sells enterprise AI software designed to help large organizations deploy agentic AI and industry-specific applications. The company focuses heavily on sectors like manufacturing and oil and gas, maintaining a critical relationship with Shell. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, though it provides a stable foundation for testing new generative tools.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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