CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
13.08.2026 05:56:01
C3.ai vs. CrowdStrike: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
As enterprises race to adopt artificial intelligence (AI) solutions, investors must choose between specialized tool builders and established platform defenders. Choosing between C3.ai (NYSE:AI) and CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) requires weighing massive growth potential against financial stability.C3.ai provides a platform for building enterprise-scale AI applications, targeting industries such as energy and defense. CrowdStrike offers a unified security platform designed to stop data breaches using automated threat detection. Both companies sit at the intersection of high-growth software and the evolving demands of modern digital infrastructure.C3.ai sells enterprise AI software designed to help large organizations deploy agentic AI and industry-specific applications. The company focuses heavily on sectors like manufacturing and oil and gas, maintaining a critical relationship with Shell. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, though it provides a stable foundation for testing new generative tools.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
11.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|192,00
|-0,08%