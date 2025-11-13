Cae: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cae lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Cae hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,24 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cae 1,14 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at