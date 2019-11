CA Immo schließt Verkauf von restlichen IMMOFINANZ-Anteilen ab - IMMOFINANZ-Aktien geben ab

Die 4,483.453 Aktien - rund 4,0 Prozent Anteil - wurden erfolgreich am Markt verkauft, teilte die CA Immo Freitagfrüh mit. Das Paket war zuletzt rund 111 Mio. Euro wert gewesen.

Mit dem Investment erzielte die CA Immo rund 19 Mio. Euro Return on Investment - bezogen auf die ursprüngliche Investition von rund 130 Mio. Euro sind das rund 15 Prozent. Der Erlös aus diesem nicht-strategischen Verkauf solle in das Kerngeschäft reinvestiert werden, erklärte die CA Immo - die Vermietung, die Entwicklung und Bewirtschaftung von Immobilien in den Kernstädten der Gesellschaft in Deutschland, Österreichi sowie CEE, wie es heißt.

Die IMMOFINANZ-Aktien büßen im Wiener Handel derzeit 4,26 Prozent ein auf 24,70 Euro.

