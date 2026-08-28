CA Immobilien legte Quartalsergebnis vor

CA Immobilien ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CA Immobilien die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 63,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at