WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

CAC 40-Performance 06.02.2026 15:59:28

CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen

Der CAC 40 entwickelt sich am Nachmittag positiv.

Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,38 Prozent stärker bei 8 269,67 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,473 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,283 Prozent auf 8 214,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 238,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 175,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 272,01 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,29 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 06.01.2026, den Stand von 8 237,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der CAC 40 bei 7 964,77 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Wert von 8 007,62 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,909 Prozent zu Buche. Bei 8 396,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 5 538 264 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,158 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,83 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Stellantis

06.02.26 Stellantis Buy UBS AG
06.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

