Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance
|
06.02.2026 15:59:28
CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen
Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,38 Prozent stärker bei 8 269,67 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,473 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,283 Prozent auf 8 214,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 238,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 175,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 272,01 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,29 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 06.01.2026, den Stand von 8 237,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der CAC 40 bei 7 964,77 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Wert von 8 007,62 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,909 Prozent zu Buche. Bei 8 396,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 5 538 264 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,158 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,83 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Airbus-Aktie freundlich: Asien-Pazifik bleibt wichtigster Wachstumsmarkt (Dow Jones)
|
06.02.26
|CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Airbus SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,50
|1,35%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|536,30
|0,17%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|52,18
|-1,06%
|Stellantis
|6,15
|-24,14%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 273,84
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.