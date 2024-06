CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Dienstagnachmittag in Rot

So bewegt sich der CAC 40 heute.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1,06 Prozent leichter bei 7 625,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,376 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,762 Prozent schwächer bei 7 648,14 Punkten, nach 7 706,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 671,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 617,16 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 094,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wurde der CAC 40 auf 8 151,60 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Stand von 7 163,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,26 Prozent nach oben. Bei 8 259,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Punkten.

CAC 40-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im CAC 40 sind aktuell Hermès (Hermes International) (+ 1,30 Prozent auf 2 209,00 EUR), Air Liquide (+ 1,26 Prozent auf 166,78 EUR), Kering (+ 0,77 Prozent auf 325,11 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,63 Prozent auf 731,21 EUR) und Vivendi (+ 0,10 Prozent auf 9,88 EUR). Am anderen Ende der CAC 40-Liste stehen derweil Airbus SE (ex EADS) (-10,90 Prozent auf 132,83 EUR), SAFRAN (-2,85 Prozent auf 200,20 EUR), STMicroelectronics (-2,29 Prozent auf 36,96 EUR), Michelin SA (-2,12 Prozent auf 36,73 EUR) und Société Générale (Societe Generale) (-1,74 Prozent auf 22,21 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Vivendi-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 2 048 219 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 356,933 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

