CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 liegt letztendlich im Minus

Am fünften Tag der Woche herrschte in Paris ein ruhiger Handel.

Der CAC 40 schloss am Freitag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 8 010,83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,856 Prozent auf 8 092,45 Punkte an der Kurstafel, nach 8 023,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 980,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 118,02 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,487 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 8 087,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wurde der CAC 40 auf 7 465,14 Punkte taxiert. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 12.04.2023, den Stand von 7 396,94 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,37 Prozent zu. Bei 8 253,59 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die STMicroelectronics-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 34 503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 395,601 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 3,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at