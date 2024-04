FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Engie von 16,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Versorgersektor sei eine wesentliche Beeinträchtigung der Gewinnerwartungen wegen sinkender Strompreise nicht eingetreten, schrieb Analyst James Brand in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit rage die Branche aus einer Value-Perspektive betrachtet heraus. Innerhalb des Sektors sucht der Experte nach einzelnen Titeln und bevorzugt nicht eine bestimmte Teilbranche./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 08:04 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.