CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hermès (Hermes International)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hermès (Hermes International)-Papier bei 260,35 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,410 Hermès (Hermes International)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 84 309,58 EUR, da sich der Wert einer Hermès (Hermes International)-Aktie am 23.08.2024 auf 2 195,00 EUR belief. Mit einer Performance von +743,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Hermès (Hermes International)-Wert an der Börse wurde auf 229,88 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at