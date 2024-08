CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hermès (Hermes International)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hermès (Hermes International)-Papier statt. Der Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1 927,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,189 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 173,85 EUR, da sich der Wert einer Hermès (Hermes International)-Aktie am 02.08.2024 auf 1 960,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,74 Prozent.

Hermès (Hermes International) war somit zuletzt am Markt 205,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at