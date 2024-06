CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Société Générale (Societe Generale)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse BTE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Société Générale (Societe Generale)-Aktie letztlich bei 26,13 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 382,681 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Société Générale (Societe Generale)-Aktien wären am 12.06.2024 9 005,45 EUR wert, da der Schlussstand 23,53 EUR betrug. Damit wäre die Investition 9,95 Prozent weniger wert.

Alle Société Générale (Societe Generale)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at