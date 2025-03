CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Société Générale (Societe Generale)-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,07 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,626 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2025 gerechnet (40,46 EUR), wäre die Investition nun 106,26 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 6,26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 28,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at