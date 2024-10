CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Unibail-Rodamco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Unibail-Rodamco-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 44,95 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,247 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.10.2024 auf 76,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 697,00 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,70 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 10,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at