CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 208,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert, befänden sich nun 47,916 Unibail-Rodamco-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.06.2024 3 473,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 65,26 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Unibail-Rodamco eine Börsenbewertung in Höhe von 10,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at