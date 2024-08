CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Société Générale (Societe Generale)-Anteile bei 24,27 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investierten, hätten nun 4,121 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2024 auf 23,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,83 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 1,17 Prozent vermindert.

Société Générale (Societe Generale) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at