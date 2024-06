CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.06.2019 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie betrug an diesem Tag 137,85 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,254 Unibail-Rodamco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie auf 79,38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 575,84 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,42 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 11,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at