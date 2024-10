CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 195,40 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,512 Unibail-Rodamco-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39,02 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 04.10.2024 auf 76,24 EUR belief. Mit einer Performance von -60,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Unibail-Rodamco-Wert an der Börse wurde auf 10,63 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at