06.11.2025 06:31:29
Cadre öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cadre lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 109,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 155,9 Millionen USD ausgewiesen.
