12.03.2026 06:31:29
Cadre präsentierte Quartalsergebnisse
Cadre hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cadre 0,320 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,98 Prozent auf 167,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cadre 176,0 Millionen USD umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,02 USD gegenüber 0,900 USD im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 610,31 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 567,56 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
