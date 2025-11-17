Cae Aktie
WKN: 854167 / ISIN: CA1247651088
|
17.11.2025 12:39:19
CAE To Begin Pilot Training For Bombardier's New Global 8000 Business Jet
(RTTNews) - CAE announced that it will begin training the first pilots for Bombardier's new Global 8000 business jet in the current year. As Bombardier's Authorized Training Provider, CAE is delivering training to support operators of the new Global 8000 business jet. Pilot training for the Global 8000 will begin at CAE's Montreal training centre in early December.
In addition to pilot instruction, CAE has launched a suite of maintenance training programs for the Global 8000. This includes differences training, now available via Computer-Based Training, a specialized program for technicians who work on other aircraft in the Global series and need to learn the specific differences in the Global 8000.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cae IncShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cae IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cae IncShs
|22,60
|0,00%