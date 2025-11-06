CALBEE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CALBEE hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,51 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 79,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at