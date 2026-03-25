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25.03.2026 06:31:29
Caledonia Mining präsentierte Quartalsergebnisse
Caledonia Mining lud am 23.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Caledonia Mining ein EPS von 29,70 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,45 Prozent auf 71,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,83 USD gegenüber 0,910 USD je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,26 Prozent auf 254,14 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,76 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,94 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 268,02 Millionen USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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