CaliberCo a Aktie
WKN DE: A4174D / ISIN: US13000T6047
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21.11.2026 23:55:35
CaliberCos: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, CaliberCos (NASDAQ:CWD) lowered its full-year 2026 revenue guidance while maintaining profitability targets as real estate credit markets tightened. A prolonged real estate downturn is delaying project closings, yet the company's cost reductions and debt restructuring efforts aim to stabilize cash flow.
Three things management said stand out.
Lenders shifted back into a defensive posture after recent interest rate movements, pushing construction and permanent financing closings into 2027. Management lowered its 2026 revenue guidance to $15 million to $17 million, though cost cuts kept platform adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) positive for a second consecutive quarter.
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