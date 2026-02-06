Camex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Camex hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,310 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 366,2 Millionen INR – ein Plus von 29,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Camex 282,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at