CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59,00 KRW gegenüber -29,000 KRW im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 64,23 Milliarden KRW im Vergleich zu 65,67 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at