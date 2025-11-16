IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
16.11.2025 11:00:00
Can Investing $10,000 in IonQ Make You a Millionaire?
IonQ (NYSE: IONQ) has been one of the hottest stocks in the market in 2025. The stock is up over 40% year to date, but was up by almost 100% at its peak. IonQ has been selling off in recent weeks alongside its quantum computing peers as the market pivots toward a more risk-off approach.This sell-off could be a buying opportunity for those who missed out on the initial surge. But has it gotten deep enough that there's a reasonable chance for a $10,000 investment made in IonQ today to someday grow into a position worth $1 million?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
