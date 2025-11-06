IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum

Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

So verbuchte IonQ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein EPS von -3,58 US-Dollar nach -0,240 US-Dollar im Vorjahr. Damit verfehlte der Anbieter von Quantencomputing-Lösungen die Erwartungen der Analysten deutlich, die sich im Schnitt auf -0,440 US-Dollar beliefen.

Auf der Umsatzseite konnte IonQ hingegen auf voller Linie überzeugen: So erwirtschaftete das US-Unternehmen im zurückliegenden Jahresviertel 39,866 Millionen US-Dollar, Experten hatten unterdessen mit 27 Millionen US-Dollar gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte IonQ noch einen Umsatz in Höhe von 12,4 Millionen US-Dollar verbucht.

An der NYSE kamen die Zahlen gut an: Das Papier gewinnt am Donnerstag zeitweise 1,75 Prozent auf 56,38 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at