IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|Einblicke in die Zahlen
|
06.11.2025 17:02:00
IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum
So verbuchte IonQ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein EPS von -3,58 US-Dollar nach -0,240 US-Dollar im Vorjahr. Damit verfehlte der Anbieter von Quantencomputing-Lösungen die Erwartungen der Analysten deutlich, die sich im Schnitt auf -0,440 US-Dollar beliefen.
Auf der Umsatzseite konnte IonQ hingegen auf voller Linie überzeugen: So erwirtschaftete das US-Unternehmen im zurückliegenden Jahresviertel 39,866 Millionen US-Dollar, Experten hatten unterdessen mit 27 Millionen US-Dollar gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte IonQ noch einen Umsatz in Höhe von 12,4 Millionen US-Dollar verbucht.
An der NYSE kamen die Zahlen gut an: Das Papier gewinnt am Donnerstag zeitweise 1,75 Prozent auf 56,38 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock,Oxie99 / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|49,40
|2,70%
