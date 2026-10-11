Sea Aktie

Sea für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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11.10.2026 18:55:26

Can Iran replace sea trade with land routes?

Iran is shifting trade toward northern ports and land routes as its southern shipping faces a US blockade. Analysts say the corridors can keep essential goods moving, but cannot replace maritime trade.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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