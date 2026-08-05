VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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05.08.2026 10:55:19
Can VR help you achieve your goals?
A Max Planck researcher has developed VR and smartphone tools that let you "meet" your future self. The science behind it is more powerful than it sounds.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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