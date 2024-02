CANCOM-Aktie unter Druck: CANCOM verzeichnet Umsatzziel am unteren Ende der Prognosebandbreite

Der IT-Dienstleister CANCOM hat in einem schwierigen Umfeld sein Umsatzziel am unteren Ende der Prognosebandbreite erreicht.

Bei den operativen Ergebnissen schaffte der Bechtle -Konkurrent die eigenen Vorgaben nur teilweise. Konzernchef Rüdiger Rath sah die zentralen Ziele der Prognose aber erreicht. Das Abschneiden 2023 habe in einem schwierigen Umfeld den Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung im neuen Jahr gelegt, sagte er laut Mitteilung. Die Aktie gab spürbar nach.

Das Papier verlor im Dienstagshandel 2,34 Prozent auf 28,38 Euro und weitete damit sein Minus in diesem Jahr auf mehr als vier Prozent aus. Von den Hochs im Herbst 2021 bei fast 65 Euro ist der Kurs ohnehin weit entfernt. Jefferies-Analyst Martin Comtesse sprach in einer frühen Einschätzung von einem lahmen Jahresende. Die Nachfrage von kleinen und mittleren Firmen in Deutschland und damit CANCOMs Kernklientel bleibe schwach, während öffentliche Kunden einmal mehr Halt geboten hätten. Eine Überraschung sei das jedoch nach den Aussagen des Konkurrenten Bechtle in der vergangenen Woche nicht mehr.

Der Bechtle-Konzern hatte vor einer Woche herausgestrichen, dass das Umfeld im vierten Quartal sehr herausfordernd gewesen sei. Das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern und Großkunden habe sich allerdings erfreulich entwickelt.

Der Erlös von CANCOM kletterte vor allem dank Zukäufen um knapp 18 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen in München mitteilte. Dank Zukäufen im deutschsprachigen Kernmarkt habe CANCOM auch 2023 wachsen können, sagte Konzernchef Rüdiger Rath.

Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte CANCOM mit einem Plus von fast elf Prozent auf voraussichtlich 116,3 Millionen Euro ebenfalls knapp die eigene Prognosespanne. Analysten hatten mit entsprechenden Werten gerechnet. Bei einer anderen Ergebniskennzahl, dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen, verfehlte CANCOM die selbstgesteckte Prognose hingegen.

Den Geschäftsbericht mit detaillierten Zahlen und der neuen Prognose legt der Bechtle-Konkurrent am 28. März vor.

Warburg Research belässt CANCOM auf 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für CANCOM nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas besser als prognostiziert ausgefallen, das operative Ergebnis (Ebitda) sei hingegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts eines Aufwärtspotenzials von mehr als 30 Prozent bis zu seinem Kursziel, sei die Kaufempfehlung für die Aktie des IT-Dienstleisters gerechtfertigt.

MÜNCHEN (dpa-AFX)