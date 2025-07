TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich stärker

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent fester bei 3 908,59 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 630,197 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,049 Prozent leichter bei 3 889,00 Punkten in den Handel, nach 3 890,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 885,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 915,46 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,871 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2025, lag der TecDAX noch bei 3 877,21 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 30.04.2025, bei 3 634,79 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 30.07.2024, bei 3 347,81 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 13,73 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,41 Prozent auf 33,08 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,16 Prozent auf 94,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,98 Prozent auf 49,49 EUR), SAP SE (+ 1,83 Prozent auf 253,00 EUR) und Drägerwerk (+ 1,57 Prozent auf 71,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil TeamViewer (-3,61 Prozent auf 9,35 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,15 Prozent auf 50,05 EUR), Sartorius vz (-1,74 Prozent auf 191,45 EUR), HENSOLDT (-1,70 Prozent auf 92,65 EUR) und CANCOM SE (-1,50 Prozent auf 26,25 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 297 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 289,345 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at