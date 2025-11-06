Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,01 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at