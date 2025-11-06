Cantabil Retail India präsentierte Quartalsergebnisse

Cantabil Retail India hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,81 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cantabil Retail India 0,780 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,39 Prozent auf 1,76 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at