Canva Aktie
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15.09.2026 13:00:00
Canva startet ProSuite und baut Affinity aus
Canva bündelt seine Werkzeuge für Bildbearbeitung, Grafik und Animation in der ProSuite. Affinity bleibt kostenlos und importiert Fotos stapelweise.
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