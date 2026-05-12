Instructure Aktie
WKN DE: A2ACK2 / ISIN: US45781U1034
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12.05.2026 22:30:32
Canvas Hack Aftermath: Owner Instructure Reaches Deal With Hacker Group
Instructure says ShinyHunters has destroyed stolen user data after the group targeted more than 9,000 schools.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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