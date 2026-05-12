ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt startet mit Abschlägen in die Sitzung.

Der ATX notierte im frühen Handel 0,49 Prozent tiefer bei 5.907,53 Punkten und rutscht anschließend tiefer in die Verlustzone.

Nachdem die Wiener Börse am Montag gut in die Woche gestartet ist, geht es am Dienstag zum Handelsstart abwärts. Wie zu erwarten drückt das zähe Ringen zwischen den USA und dem Iran auf die Märkte.

Noch hält die Waffenruhe am Persischen Golf, doch es ist eine mehr als brüchige Situation. Die jeweiligen Vorschläge werden von beiden Seiten als inakzeptabel zurückgewiesen. "Die Inflationsgefahren wegen der erhöhten Energiepreise dominierten auch zu Beginn der Woche das Geschehen an den Finanzmärkten, denn mit den zunächst gescheiterten Friedensverhandlungen sind die Ölpreise wieder gestiegen. Vor diesem Hintergrund dürften die heute anstehenden US-Verbraucherpreise des Monats April von Interesse sein", schreiben die Analysten der Helaba in einem Bericht. Die Richtung sei klar, es werde weiter nach oben gehen, "nicht nur mit dem Verbraucherpreisindex, sondern auch mit der Inflationsrate", heißt es weiter.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung 1,24 Prozent tiefer bei 24.048,25 Punkten und verbleibt auch im Anschluss in der Verlustzone.

Nach einem lethargischen Wochenauftakt geht am Dienstag mit Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt weiter. Die nach wie vor angespannte Lage im Nahen Osten dämpft die Risikobereitschaft der Investoren.

Die US-Regierung verschärft den ökonomischen Druck auf den Iran weiter. Sie verhängte Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen. Zudem hängt die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenbeginn wechselhaft.

Der Dow Jones Industrial stieg etwas tiefer in die neue Handelswoche ein. Im Tagesverlauf konnte er sich jedoch nicht für eine Richtung entscheiden. Letztlich notierte er leichte 0,19 Prozent fester bei 49.704,34 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete den Montag im Minus und wechselte ebenfalls mehrmals das Vorzeichen. Schlussendlich präsentierte er sich minimale 0,1 Prozent stärker bei 26.274,13 Zählern - dennoch markierte er im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch.

Die Rekordjagd an der Wall Street setzte sich zu Wochenbeginn nur zeitweise fort - und auch nur in gemächlichem Tempo. Nachdem US-Präsident Donald Trump die iranische Reaktion auf einen Friedensvorschlag als unzureichend zurückgewiesen hat, schwinden die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts. Dies führte dazu, dass die strategisch wichtige Straße von Hormus blockiert blieb, was die Ölpreise aufgrund drohender Lieferengpässe erneut nach oben trieb.

Der Fokus der Anleger verschiebt sich nun auf das bevorstehende Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Da die Instabilität in der Region Chinas Energieversorgung gefährdet und die globale Exportnachfrage dämpft, wird darauf gehofft, dass Xi mäßigend auf die Verhandlungen einwirkt.

Zusätzlich sorgte die Unsicherheit über die kommende Inflation für Zurückhaltung. Während der Montag mangels relevanter Konjunkturdaten - abgesehen von den Verkäufen bestehender Häuser - ruhig verlief, blicken Marktteilnehmer mit Spannung auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen für April. Es wird erwartet, dass sich die kriegsbedingt hohen Energiekosten dort bereits deutlich widerspiegeln und den Druck auf die Märkte weiter erhöhen könnten.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,66 Prozent auf 62.828,07 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite stellenweise 0,25 Prozent tiefer bei 4.214,49 Zählern.

In Hongkong verliert der Hang Seng zwischenzeitlich 0,18 Prozent auf 26.358,83 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich am Dienstag im späten Geschäft kein klarer Trend durch. Insgesamt lässt sich in der Region beobachten, dass die von Halbleiterwerten getriebene Rally an Schwung verliert. Dazu rückt der Iran-Krieg wieder stärker ins Bewusstsein, dessen Ende nicht absehbar ist. Der iranische Botschafter in China hat erklärt, sein Land sei bereit, einen Vier-Punkte-Vorschlag des chinesischen Staatschefs Xi Jinping zu unterstützen.

Doch zugleich droht eine Ausweitung des Krieges. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen heimlich militärische Angriffe auf den Iran durchgeführt und sich damit als aktiver Kriegsteilnehmer positioniert, in dem sie selbst das Hauptziel Irans waren. Die Risiken im Nahen Osten blieben hoch, urteilt der leitende NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril. Die brüske Zurückweisung des iranischen Vorschlags zum Kriegsende durch US-Präsident Donald Trump habe die Zweifel an einem Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran erneuert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX