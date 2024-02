Capcom gibt Millionen-Dollar-Hauptpreis für Capcom Pro Tour 2024 bekannt!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass das Unternehmen 1 Million US-Dollar (rund 150 Millionen Yen *1 ) als Hauptpreis für die Capcom Pro Tour 2024, seine Serie von weltweit durchgeführten eSports-Wettbewerben, die die legendäre Street Fighter-Reihe des Unternehmens darstellen, zur Verfügung stellen wird.

Capcom hat die Capcom Pro Tour zusammen mit dem Weltmeisterschaftsturnier Capcom Cup jedes Jahr seit 2014 abgehalten und dabei Live-Wettbewerbe in über 40 Ländern durchgeführt, wobei Online-Veranstaltungen in nicht weniger als 129 Ländern weltweit stattfanden. Darüber hinaus leitete Capcom die wettbewerbsorientierte Street Fighter League in Japan, den Vereinigten Staaten und Europa.

Im Gedenken an die Veröffentlichung von Street Fighter 6, dem neuesten Titel der Reihe, bietet Capcom seinen größten Preispool aller Zeiten in Höhe von über 2 Millionen US-Dollar (rund 300 Millionen Yen *1 ) als Gesamtpreisgeld für die Capcom Pro Tour 2023. Zum Abschluss der Saison fand vom 17. bis 26. Februar das Capcom Cup X Meisterschaftsturnier statt. Es wurde in heller Aufregung beendet, wobei die Krönung des Siegers nach einer hitzigen Reihe von Schlachten stattfand, die insgesamt mehr als 190.000 Zuschauer gleichzeitig *2 bei ihrem Livestream in ihren Bann zog.

Für die kommende Capcom Pro Tour 2024 gab Capcom bekannt, dass es erneut eine Million US-Dollar (rund 150 Millionen Yen *1 ) für den Gewinner des Saisonmeisterschaftsturniers Capcom Cup XI zur Verfügung stellen wird. Capcom setzt sich für die Etablierung des eSports als neue Form der Unterhaltung in der Gesellschaft ein - in der Überzeugung, dass er das Potenzial besitzt, die nächste Generation des Sports zu werden, in der — unabhängig von Alter, Geschlecht oder körperlichen Unterschieden — jedermann an jedem beliebigen Ort der Welt in einen Wettstreit treten kann.

Capcom ist bestrebt, die Branchenentwicklung durch den Aufbau einer Struktur zu fördern, die darauf abzielt, das eSports-Ökosystem zu erweitern, sodass die Fans und Wettbewerber gleichermaßen den Nervenkitzel des Wettbewerbs genießen können.

*1 22. Februar 2024 Wechselkurs

* Anzahl gleichzeitiger Zuschauer für offizielle YouTube- und Twitch-Kanäle während des Streamings der APCOM CUP X Top 16 bis zum großen Finale

[Produktdetails]

1. Titel Street Fighter 6 2. Genre Kampfspiel 3. Plattformen PlayStation®5 system, PlayStation®4, Xbox Series X|S, PC 4. Veröffentlichungsdatum 2. Juni 2023

ÜBERStreet Fighter

Der erste Titel der Reihe Street Fighter wurde 1987 als Arcade-Spiel veröffentlicht, gefolgt von dem Welterfolg Street Fighter II im Jahr 1991, der aufgrund seines innovativen Kampfsystems für große Begeisterung sorgte. Auch heute noch, mehr als 36 Jahre nach dem ersten Erscheinen von Street Fighter erfreut sich die Serie weltweit großer Beliebtheit, wobei die kumulierten Verkäufe der Serie weltweit über 53 Millionen Einheiten betragen. Darüber hinaus hat die Serie in den letzten Jahren ihre Präsenz als treibende Kraft im Kampfspiel-Genre des Esports ausgebaut.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ und Ace Attorney™. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

