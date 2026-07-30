Capcom präsentierte Quartalsergebnisse

Capcom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,140 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 441,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 40,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 314,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at